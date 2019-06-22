دعاء فاروق بصحبة زوجها في المدرجات بافتتاح كأس أمم أفريقيا

شاركت الإعلامية دعاء فاروق، متابعيها بعدة صور، خلال تواجدها بمدرجات استاد القاهرة اليوم، لحضور المُباراة الأولى لافتتاح كأس الأمم الأفريقية، بين مصر وزيمبابوي.

وظهرت "فاروق" بصحبة زوجها، رجل الأعمال عماد مختار، وهما مرتديان "تيشيرتات" المنتخب، متشبثين بالأعلام المصرية.

وعلقت الإعلامية، على الصور التي شاركت بها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات قائلة: "افتتاح كأس الأمم الأفريقية".

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ويسعى الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط ببطولة أمم أفريقيا من خلال التغلب على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يفوز المنتخب بثقة الجماهير منذ انطلاق البطولة.

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