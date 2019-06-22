تريند الصورة.. فنانات يشاركن فيه: أنت في يد "أمينة"

انتشر مؤخرا "ترند الصور"، حيث يقوم مستخدمو "السوشيال ميديا" بنشر صورهم وبجانبها كلمات وجمل يكون اسمهم جزءا منها، ولم تكن الفنانات بعيدات عن المشاركة في هذا الترند الذي ظهر وانتشر سريعا على منصات التواصل الاجتماعي.

آخر الفنانات اللاتي شاركن في "الترند" هي الإعلامية إسعاد يونس، حيث نشرت صورتها ومعها كلمة "بكيزة"، مشيرة لمسلسلها الشهير "بكيزة وزغلول"، وذلك عبر "إنستجرام" حيث تفاعل معها متابعوها عبر الإعجابات والتعليقات.

ريم أحمد كذلك صاحبة دور "هدى" في مسلسل "ونيس" كانت واحدة من الفنانات المشاركات في "الترند" حيث نشرت صورة لها مع جملة مكونة "شاورما الريم" وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

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شاركت المغنية أمينة بصورتها ضمن "تريند تركيب الصور"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت في "الكوميك" جملة "أنت في إيد"، ووضعت بجوار الـ3 كلمات صورتها، معلقة: "اشمعنا أنا.. أنا كمان دخلت في التحدي، وفي كذا حاجة بقى انتظروا تلت أو أربع لوجوهات".

أمينة تشارك في تريند تركيب الصور بـ"كوميك" ساخر

الراقصة جوهرة كانت كذلك واحدة من المشاركات في "الترند"، وذلك بتركيب صورتها على مثل شعبي سوقي، يكتمل باسمها "جوهرة".

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وكان من بين التعليقات على صور جوهرة، "عسل"، و"قمر"، وتفاعل معها متابعوها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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