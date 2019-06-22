الامارات | «لِمَ؟» ينشر مفهوم ثقافة العلم المبسط

شكرا لقرائتكم خبر عن «لِمَ؟» ينشر مفهوم ثقافة العلم المبسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل برنامج التوعية العلمية المدرسية «لِمَ؟» نشر مفهوم ثقافة العلم المبسط وتوسيع آفاق المعرفة بالمجالات العلمية، واختتمت جولة البرنامج للعام الأكاديمي 2018-2019 بإلهام أكثر من 80 ألف طالب وطالبة.

وبلغ مجموع المدارس التي سجلت في برنامج «لم؟» خلال الفترة من أكتوبر وحتى مايو 165 مدرسة بأبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، ونجحت جولة هذا الفصل في تسجيل رقم قياسي جديد بمجموع الطلبة المشاركين منذ إطلاقها عام 2012، وألهمت 81 ألفاً و295 طالباً وطالبة من خلال استضافة سلسلة من ورش العمل والعروض التعليمية المبتكرة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تنمية مهارات المعرفة بين الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وتضمنت جولة هذا العام من البرنامج عقد 1124 ورشة عمل، وإضافة عرض علمي جديد إلى مجموعة العروض والتجارب التفاعلية تحت عنوان «الكيمياء المشوقة»، الذي يركز على توفير تجارب تفاعلية عدة ومجموعة من العروض والاختبارات العملية التي يمكن من خلالها التعمق بالعلوم لتخطي المستحيل والوصول إلى أبعد الحدود. وذلك بالإضافة إلى عرض «استوديو الإذاعة» و«مستقبل الطاقة» و«استعد للإقلاع». وألقت جولة البرنامج الضوء على أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا، وقدمت للجيل الجديد من العلماء والمبتكرين لمحة تفصيلية حول مستقبل المسارات المهنية، ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقدّمت دائرة التعليم والمعرفة للمرة الأولى الفرصة لأبناء المجتمع من العامة ليخوضوا تجربة التفاعل في ورش العمل، والمشاركة في الفعاليات التعليمية التي أقيمت في سيتي مول بمدينة زايد. وقالت مدير المشاريع الخاصة في دائرة التعليم والمعرفة فاطمة الزعابي: «تُشكل مشاركة أكثر من 80 ألف طالب وطالبة في جولة هذا العام دليلاً على أهمية البرنامج». وأضافت «نطمح إلى أن يكون للبرنامج أثر إيجابي على الأطفال في الإمارات، من خلال تعليمهم أكثر حول مجالات العلوم لتمكينهم من إدراك أهمية اكتساب المهارات والمعرفة التي تعتبر ذات أهمية قصوى بالنسبة لهم لتحقيق النجاح في المستقبل».

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3 جولات

ينطلق برنامج «لِمَ؟» الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة، بدعم من الراعي البلاتيني شركة «مبادلة للاستثمار» بثلاث جولات في السنة وتستمر كل جولة ستة أسابيع، ويقدّم البرنامج للطلاب ورش عمل وعروضاً علمية. ويتولى التدريب في كل عروض «لِمَ؟» التفاعلية وورش عملها فريق مؤهل من المرشدين العلميين، ويوفر البرنامج الفرصة التعليمية المناسبة لجميع الطلبة، مع تصميم ورش عمل خاصة لأصحاب الهمم.

• 1124 ورشة عمل حول مجالات العلوم والرياضيات.