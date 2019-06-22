الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتصف السمكة الضفدع بالكثير من المميزات التي تجعلها من أفضل الأسماك الصيادة، فالسرعة التي تصيد بها تكاد لا تُصدق، كما أن قوة التمويه تخفي وجودها تماماً من المشهد للفرائس والأسماك الصغيرة.. صورة للسمكة الضفدع ذات الشعر قمت بالتقاطها في منطقة بورت جاليرا بالفلبين.

علي بن ثالث

علي خليفة أحمد سعيد بن ثالث الحميري، من مواليد إمارة دبي، مصور فوتوغرافي ومحترف تصوير أفلام وثائقية، حاصل على دبلوم تصوير وثائقي من أكاديمية لندن، ودبلوم في اللغة والأدب الفرنسي من جامعة مونبلييه الفرنسية.