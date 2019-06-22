الامارات | مارادونا ينفي إصابته بـ «الزهايمر»: لست في مرحلة الموت

شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا ينفي إصابته بـ «الزهايمر»: لست في مرحلة الموت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، التقارير الإعلامية التي أشارت أخيراً إلى إصابته بمرض الزهايمر. ونشر مارادونا تسجيل فيديو عبر حسابه على شبكة «إنستغرام»، قال فيه «لست في مرحلة الموت». وأضاف مارادونا، (‏58 عاماً)‏ «أسمع الناس يتحدثون عن الزهايمر، ولكن الكثير منهم لا يعرفون ما هو الزهايمر». وأضاف «إنه مرض بشع، الناس تموت من الزهايمر، لكني لست في مرحلة الموت». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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