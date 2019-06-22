الامارات | «الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علّمني زايد» إلى مدينة الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهدي كتاب «علّمني زايد» إلى مدينة الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت صحيفة «الإمارات اليوم» كتاب «علمني زايد» لمدينة الطفل التابعة لبلدية دبي، وسلَّم مدير مكتب رئيس التحرير الزميل يوسف أحمد الكتاب لضابط إعلامي إنترنت رئيس، شيخة الرئيسي، التي تسلمته نيابة عن مدير قسم مدينة الطفل بحضور المرشد أمينة الطواش، وضابط برنامج تعليمي وترفيهي إيمان علي. وشكرت الرئيسي صحيفة «الإمارات اليوم» على إهداء مدينة الطفل الكتاب الذي ستستفيد منه شريحة كبيرة من زوّار الحديقة من المواطنين والمقيمين. ويتناول كتاب «علّمني زايد»، الذي صدر برعاية «اتصالات»، قصصاً من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، تزرع في الأطفال القيم والمبادئ، التي كان يحرص عليها الوالد المؤسِّس، خصوصاً العطاء والتسامح. وأصدرت «الإمارات اليوم» الكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ليصل إلى أكبر عدد من الأطفال المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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