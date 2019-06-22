الامارات | «القصباء».. وجهة المثقفين وروّاد العلم والمعرفة

شكرا لقرائتكم خبر عن «القصباء».. وجهة المثقفين وروّاد العلم والمعرفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجسد القصباء، في إمارة الشارقة، واحدة من أبرز مراكز الحراك الثقافي، إذ نجحت منذ تأسيسها في عام 2000 في استضافة سلسلة من الفعاليات الثقافية والمهرجانات واستقطبت الجمعيات والمؤسسات المعرفية من مختلف أنحاء الدولة.

اليوم، ومع احتفالات إمارة الشارقة بحصولها على لقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019» من «اليونسكو»، تفتح القصباء مرافقها لاستكمال جهودها في استضافة واحتضان وتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية التي تستقطب مختلف الجنسيات والفئات العمرية، من مقيمي الإمارة وزوّارها.

وترتقي فعاليات القصباء بعام اللقب، إلى مستوى الحدث بما تنظمه من أنشطة تقام على مراحل ثلاث، تتضمن سلسلة من ورش العمل الأدبية وجلسات المطالعة وتوقيع الكتب، إلى جانب استضافة العديد من المكتبات في الهواء الطلق وفعاليات التبرع بالكتب. واشتملت المرحلة الأولى من الفعاليات التي انطلقت في 28 أبريل واستمرت حتى 4 مايو، على جلسات قرائية بالتعاون مع العلامة التجارية «أنا أحب الشارقة» تتضمن قراءات قصصية، بالإضافة إلى «قهوة وكتاب» المبادرة الثقافية الإنسانية التي تنظمها «ثقافة بلا حدود»، إلى جانب قراءات قصصية وورش فنية، بالإضافة إلى فعالية بالتعاون مع «بسم الله باديز»، التي تُقدم للصغار قصة «يوميات رمضانية حول العالم». وانطلاقاً من دور القصباء بأن تكون رافداً حيوياً للحياة الثقافية والفنية التي تمتاز بها الإمارة، تنظم القصباء على مدار العام الجاري، مسرحيات «عالم القصص» المخصصة للأطفال، التي تروي للجمهور قصصاً وحكايات خيالية عالمية بأسلوب استعراضي يجمع بين الرقص والموسيقى والمؤثرات المرئيّة.

وتجمع مسرحيات «عالم القصص» 13 عملاً استعراضياً، تهدف إلى إحياء الحكايات الأسطورية والخرافية التي تربت عليها أجيال عديدة على مر العصور، والتي خلدت أسماء كثيرة في عالم أدب الأطفال لتصبح من كلاسيكيات الأدب والمسرح على السواء.

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وقالت مدير عام القصباء خلود سالم الجنيبي: «تحتفل إمارة الشارقة في عام 2019 باختيارها عاصمة عالمية للكتاب، لما يمثله هذا الاختيار من استحقاق وإنجاز كبير يضاف إلى سجّل منجزات إمارة الثقافة والمعرفة، ويجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في إرساء مناخ داعم للثقافة وصديق للمثقفين، وحاضن للمبدعين والمبتكرين. وقد حرصت القصباء على مدار الأعوام الماضية على أن تكون جزءاً من هذا الحدث الثقافي باحتضان الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والمجتمعية التي تثري المجتمع المحلي وتسهم في تكريس مكانة الشارقة على خريطة السياحة الثقافية والعائلية».

وتستقبل القصباء على مدار العام العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز قيم التسامح والتواصل الحضاري بين الشعوب، وترسخ مكانتها كمنصة ثقافية رائدة، تجمع مختلف ثقافات العالم في مكان واحد، حيث تحتفي بالأيام الوطنية للدول الشقيقة، وتستضيف مهرجان الشارقة للكورال، الذي يُقام بهدف الاحتفاء بالتنوع الثقافي الذي تتميز به الإمارة. كما تعتزم القصباء تنظيم الدورة الثانية من مهرجان «انعكاس» خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث يقدم المهرجان باقة متنوعة من الأعمال الفنية المبدعة، مثل المنحوتات واللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والمجسمات الفنية، إضافة إلى مجموعة متميزة من ورش العمل وحلقات النقاش التي تتناول مختلف مجالات الفن والثقافة والموسيقى المعاصرة.

- فعاليات تستقطب مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

- الأنشطة تستكمل فعاليات «العاصمة العالمية للكتاب».