الامارات | محمد بن زايد يحضر حفل استقبال سلطان الخاطري بمناسبة زفاف نجله

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يحضر حفل استقبال سلطان الخاطري بمناسبة زفاف نجله والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سلطان بن علي الخاطري، بمناسبة زفاف نجله ماجد إلى كريمة سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي.

وهنّأ سموه العريس وذويه بهذه المناسبة، متمنياً له حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

حضر حفل الاستقبال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.

وتخللت حفل الاستقبال، الذي حضره جمع من الشيوخ والمدعوين وأقارب وأهل العريس، عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات والأهازيج التراثية.