6 طرق بسيطة تخلصك من آلام الظهر.. هل تعاني منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:
عاني الكثيرون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، فكيف يمكن تخفيفها أو تجنب حدوثها في المستقبل؟
ذكر موقع "ميرور" عدة طرق بسيطة وسريعة يمكنها تخفيف الام الظهر، وأهمها:
1- تخفيف وزن حقيبة اليد
ينصح المعالجون بعدم حمل حقيبة يد يزيد وزنها عن 2 كيلوجرام، مشيرين إلى ضرورة تبديل حقيبة اليد من الكتف الذي يحملها إلى الآخر كل بضع دقائق.
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