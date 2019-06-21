6 طرق بسيطة تخلصك من آلام الظهر.. هل تعاني منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو:

عاني الكثيرون من آلام الظهر في مرحلة ما من حياتهم، فكيف يمكن تخفيفها أو تجنب حدوثها في المستقبل؟

ذكر موقع "ميرور" عدة طرق بسيطة وسريعة يمكنها تخفيف الام الظهر، وأهمها:

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1- تخفيف وزن حقيبة اليد

ينصح المعالجون بعدم حمل حقيبة يد يزيد وزنها عن 2 كيلوجرام، مشيرين إلى ضرورة تبديل حقيبة اليد من الكتف الذي يحملها إلى الآخر كل بضع دقائق.

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