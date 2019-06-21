أسباب فرك العين لدى طفلك الرضع

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت طبيبة الأطفال الألمانية مونيكا نيهاوس إن فرك العين المستمر لدى الرضع ينذر بانسداد القناة الدمعية، بالإضافة إلى التصاق الجفون وزيادة إفرازات الدموع وتورم الأكياس الدمعية.

ويمكن للوالدين المساعدة في فتح القناة الدمعية من خلال التدليك، وذلك بتحريك طرف إصبع السبابة انطلاقا من زاوية الجفن الداخلية باتجاه الأنف بمعدل 10 مرات، مع تكرار التدليك بمعدل 3 إلى 4 مرات يوميا.

وفي حال تكون قشرة حول العين ليلا، فيمكن للوالدين إزالتها بواسطة قطعة من القطن مبللة في ماء دافئ، مع مراعاة تنظيف العين من الداخل إلى الخارج.

وأشارت نيهاوس إلى أن هذه الأعراض قد ترجع أيضا لالتهاب ملتحمة العين؛ لذا ينبغي في كل الأحوال استشارة طبيب أطفال أو طبيب عيون لتحديد السبب الحقيقي.