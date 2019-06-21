صورة| عروسان من الفيوم يؤجلان حفل زفافهما لما بعد حفل افتتاح أمم أفريقيا

فرحة وسعادة غامرة تجتاح المحافظات المصرية بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وفي لفتة رائعة، قرر أحمد وعروسه فاطمة، من أبناء مدينة الفيوم، تأجيل حفل زفافهما بعد مشاهدة مباراة الافتتاح التي تنطلق خلال دقائق معدودة في تمام الساعة العاشرة مساءً، بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

العروسان قررا أن يشاهدا المباراة في مركز القبة الترفيهي بمنطقة عين السيليين السياحية في المكان المخصص للعائلات.

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وتوقع العروسان اللذان تابعا حفل الافتتاح على قناة تايم سبورت، وسط حضور عائلات الفيوم لمتابعة المباراة، فوز المنتخب الوطني بهدفين مقابل لا شيء.

وتنطلق النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، اليوم، بمواجهة المنتخب المصري نظيره الزيمبابوي، في لقاء افتتاح العُرس الأفريقي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد القاهرة الدولي قبل 3 ساعات من انطلاق مباراة افتتاح كان 2019 المرتقبة، اكتمال عدد الجماهير داخل مدرجات الملعب، وسط احتفالات وكرنفالات كبيرة.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أن مدة حفل افتتاح العرس الأفريقي، ستكون 14 دقيقة تبدأ في الثامنة مساءً، على أن تبدأ مباراة الافتتاح في العاشرة مساءً.

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