كيف أثبت صلاح وجوده بـ كأس أفريقيا من البداية.. تعهد بعلاج طفلة بمدرجات برج العرب

تنتظر جماهير الشعب المصري، حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية، 2019، على استاد القاهرة، قبل انطلاق المُباراة الأولى، بين الفراعنة، ونظيره زيمبابوي، ويسعى الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط ببطولة أمم أفريقيا من خلال التغلب على المنافس وحصد نقاط المباراة الثلاث، حتى يفوز المنتخب بثقة الجماهير منذ انطلاق البطولة.

وتجوب الأنظار حول الفرعون المصري، محمد صلاح، واضعين الأمل في تسديده هدف الفوز اليوم، خاصة أنه لم يشارك بالمباراة الودية الأولى، التي جمعت بين مصر وتنزانيا.

وعلى الرغم من عدم مشاركته خلال تلك المُباراة، وتسديده للأهداف، إلا إنه كان حاضرًا بموقف إنساني، حيث تعهد بعلاج إحدى الأطفال، ذهبت والدتها للمدرج حينها لعرض الأمر على "صلاح".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا الأسبوع الماضي، وتحديدًا، خلال المُباراة الودية التي جمعت بين المنتخب وتنزانيا، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية، صورة لسيدة يبدو عليها طابع البساطة، مرتدية جلبابا أسود، وحجابا فاتح اللون، تحمل طفلتها التي بدت عليها ملامح المرض، تتجول بها في مدرجات برج العرب، باحثة عن الفرعون المصري، محمد صلاح.

الأمر الذي دفعها لذكر اسمه بصوت عالِ، حتى يلتفت إليها، متسائلين عن السيدة، وعن السبب الذي جعلها تذهب للمباراة.

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"اتحايلت على أحد أفراد الأمن في البداية، إنها تقعد في أول مدرج عند المقصورة، عشان تكون قريبة من اللعيبة، الأمر اللي أثار فضولي وخلاني ركزت معاها".. بتلك الكلمات حكى محمد صابر، الذي التقط المقطع والصورة، خلال حضوره المُباراة، كواليس ما حدث، قائلًا، "لاقيتها بتنادي صلاح من أول ما دخل وطول المُباراة، بس هو مكانش سامعها".

وتابع: "كتبت ورقة وإدتها لحد من المنظمين عشان يديها لصلاح، وكانت شايلة بنتها المريضة، وبالفعل المنظم وصل الورقة لمحمد صلاح".

وأضاف "صابر"، خلال حديثه لـ"هُن"، "أول ما الورقة وصلت لصلاح بص لها خلال المباراة وابتسم لها، كان بيقولها اطمني"، وتابع: "بمجرد خروج صلاح من الملعب طلب إيصاله بالسيدة، عشان يلبي طلبها في علاج ابنتها".

واختتم الشاب حديثه قائلا: "حقيقي نظرة صلاح للست ورد فعلها كان حاجة تخطف الأنظار حولهم، خصوصا أنه قبل طلبها في لحظتها، وكان موقفا إيجابيا منه".

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