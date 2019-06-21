صورة| بدون دينا الشربيني.. عمرو دياب بـ"نيو لوك" جديد خلال تشجيعه لمصر مع ابنه

قبل انطلاق مباراة مصر ونظيرها زيمبابوى، تداول نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام"، ظهور النجم عمرو دياب، بدون الفنانة دينا الشربيني، داخل المدرجات باستاد القاهرة الدولي.

وظهر "الهضبة" بـ"نيو لوك" جديد، مطلا بشعر بني اللون، مرتديا تيشرت منتخب مصر، بصحبة ابنه عبد الله، من زينة عاشور، والفنان نادر حمدي عضو فريق واما.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، التي حصدت مئات التعليقات، أبرزها: "هى فين دينا الشربيني"، و"فريق العمل مش معاك ليه يا هضبة"، و"حلو اللوك الجديد ده".

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وتربط الفنان عمرو دياب، علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني، بدأت منذ عامين تقريبًا، وفقًا لمصادر مقربة من الطرفين.

ويظهر "عمرو" بصحبتها، في كثير من حفلاته والفعاليات، بينما لم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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