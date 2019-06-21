توهج وغبارات.. اكتشف الفضاء حول كوكب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

اعتادت البشرية منذ فجر الإنسانية النظر إلى السماء والتأمل فيها، ومع تطور نظام التليسكوبات، ومع تطور التليسكوبات، تمكن العلماء من فهم طبيعة النجوم والأجرام السماوية بكل تعقيداتها، ولماذا تظهر بشكلها الحالي، ومعرفة دورة حياتها ومماتها، واستطاعوا رصد صورًا بديعة للعديد من الظواهر التي تثير الرهبة والتعجب في النفوس

يستعرض لكم موقع livescience مجموعة من الصور التي التقطت حديثًا للفضاء

نهر النجوم

تظهر في هذه الصورة، سيل من النجوم حمراء اللون في مجرة درب التبانة نشأت ما بين 160 و 1300 سنة ضوئية، التقطت هذه الصورة بواسطة وكالة الفضاء الأوروبية "ESA".

-المجال المغناطيسي للشمس

تكشف هذه الصورة عن جمال لا تستطيع العين البشرية رؤيته، وهي عبارة عن المجال المغناطيسي للشمس، والتقطت بواسطة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"

-نجوم سريعة

يظهر أمامنا 20 نجم فائق السرعة وهو في طريقة إلى مجرتنا، بسرعة تتخطى ملايين الأميال في الساعة.

-فقاعات في الفضاء

نرى في هذه الصورة، صور فاقعات من الغاز ملتفة حول المجرة NGC 3079 وتبعد 67 مليون سنة ضوئية عن الكرة الأرضية.

5_800 مليون نجمة

نرى أمامنا هنا السماء بأكملها، حيث تظهر مجرة درب التبانة وما يزيد عن 800 مليون نجمة.

-إيتا كارينا

تعد من أغرب النجوم وأكثرها توهجًا في الفضاء، والتقطت بواسطة وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

-نجوم أورويون

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تبعد هذه النجوم عن الأرض بمسافة 1500 سنة ضوئية عن الأرض، وعندما انفجرت أحدثت أشعة وبلازما أقوى بعشرة مليارات من نظيراتها الموجودة في نظامنا الشمسي.

-توأمان

يظهر في الصورة نجم يدعى MM1 ويبعد عننا بأكثر من 10000 سنة ضوئية، ولكن الصورة تحتوى أيضًا على نجمي صغيران "توأم" مكونان من الغبار، اكتشفهما العلماء بعد تكبير الصورة.

- القطب الشمالي للشمس

ترجع هذه الصورة توهج المركبة إلى الجزء الشمالي من الشمس، التقطتها "ناسا".

-ظاهرة ستيف

في يوليو 2016 اكتشف العلماء ظاهرة غريبة أطلقوا عليها اسم ستيف Steve واعتقد العامة حينها أنها مجرد شكل نادر من الشفق (َضوء أحمر يظهر عند القطبين نتيجة تفاعل الجسيمات المسحونة من الشمس مع ذرات الغلاف الجوي).

إلا أن العلماء اكتشفوا أن هذه الظاهرة لا تنتمي للشفق، ولايزال طبيعة هذه الظاهرة غامضة حتى الآن، و"ستيف" تشير إلى تعزيز سرعة الانبعاث الحراري بقوة.

-كسوف الشمس

ترتبط هذه الصورة بالكسوف الشمسي الشهير في21 أغسطس 2017، حيث رسم العلماء هذا الشكل التوضيحي، للأشعة الشمسية والمجال المغناطيسي المنبثق منها.

-كسوف كلي

الصورة التقطها العلماء لتوهج أجزاء من الشمس، وتعود للكسوف الشمسي الذي أشرنا إليه في النقطة السابقة.

-نجم ميت

توضح الصورة غبار على شكل حلزوني منبعث من نجم "ميت"، وأنتجت هذه الصورة بواسطة تليسكوب Arry في تشيلي.

-توهج هوائي

التقطت هذه الصورة بواسطة أحد رواد الفضاء، وتظهر فيها توهج الون البرتقالي فوق كوكب الأرض، وتعرف هذه الظاهرة باسم التوهج هوائي الليلي "Air grow"، وهي عبارة عن تفاعلات كيميائية في الغلاف الجوي للكرة الأرضية.