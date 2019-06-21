مارشملو بالمكسرات وساندويتش آيس كريم.. حلويات الصيف من صنع يديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

يريد الأطفال أكل الحلوى دائمًا في الصيف، خاصة وقت اللعب مع أصدقائهم، أو على الشاطئ بعد السباحة، ولذلك من الأفضل أن نبحث عن بدائل صحية آمنة، لذلك يستعرض لكم موقع dancingthroughtherain أفكارًا جديدًا لصنع حلوى صحية للأطفال

-آيس كريم الخوخ بالتوت

اضربي الخوخ جيدًا في الخلاط، وصبيه في أكواب مع إضافة قطع من التوت، وثبتي عصا الأيس الكريم الخشبية في المنتصف.

اتركيه في الفريزر من 4-5 ساعات.

-فشار بالكراميل

اخلطي السكر والماء في وعاء صغير على نار هادئة حتى يبدأ في الغليان ثم ارفعيه، ثم نضيف الزبدة ونقلبها حتى الزوبان، ونتركها حتى تبرد ثم نضيف الحليب، ونضع المكونات مرة أخرى على النار، ونضيف الملح ونستمر في التقليب حتى تتجانس المكونات.

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ضيفي الكراميل إلى الفشار المصنوع مسبقًا، وقدميه إلى أطفالك.

-فراولة بالشوكولاتة

سخني الشكولاتة حتى الذوبان تمامًا، ثم زيني الفراولة بها، اتركيها في الفريزر حتى تتجمد.

-مارشملو بالمكسرات والشوكولاتة

ذوبي الشكولاتة على النار مع الحليب، بعد أن تذوب أضيفي المكسرات، على جانب والآخر زينيه بخطوط من الشوكولاتة.

-ساندويتش الأيس كريم

ضعي الأيس الكريم بأي نكهة مفضلة لديك، بين قطعتين من البسكوت السادة، وقدميها إلى أطفالك.