ياسمين صبري تعلق على سخريتها من متلازمة داون: "نوايايا واضحة"

أثارت الفنانة الشابة ياسمين صبري، جدلًا واسعًا، مؤخرًا، بسبب تعليقها على إحدى المتابعين، ووصفها له بمصاب متلازمة داون، الأمر الذي أثار غضب الرواد نحوها، حتى قررت محو التعليق، إلا أنه لم ينتهِ الأمر.

وبررت "صبري" اليوم، تعليقها، عبر حسابها الشخصي، على موقع التغريدات "تويتر" قائلة: "الشخص الذي كنت أتحدث إليه هو أخي، فأنا شخص يدور حول الحب والهدوء على هذه الأرض، نواياي واضحة، ولم أقصد أي أذى".

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وكانت الفنانة الشابة ياسمين صبري، ردت على أحد المتابعين علق على صورتها، التي ظهرت خلالها وهي واقفة على رأسها، قائلًا لها: "عملت الحركة دي لما كان عمري 6 سنوات"، لترد "صبري" ساخرة من أصحاب متلازمة داون: "أراهنك عملت دا.. فهو السبب إن جالك متلازمة داون دلوقتي".

الأمر الذي أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا الإعلامية ريهام سعيد، التي هاجمتها أيضًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار.. ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب"، وأغلقت الإعلامية ريهام سعيد، التعليقات على ما نشرته.

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