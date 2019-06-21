غابت اليوم وحضرت بملاعب أوروبا.. مواقف جمعت صلاح بـ "نصه الحلو" في الاستاد

تستعد العديد من زوجات لاعبي المنتخب، للتواجد باستاد القاهرة اليوم، خلال أولى مباريات منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره زيمبابوي.

وتنتقل الأنظار بطبيعة الحال إلى ماجي صادق، زوجة النجم العالمي محمد صلاح، لمعرفة كيف ستشاهد المباراة، فدومًا، ما تظهر زوجة صلاح، وابنته، الظهور معه عقب المباريات المهمة، كان آخرها تألقهم سويًا أمام عدسات الكاميرات، خلال احتفال نجم الريدز، الشهر الماضي، بجائزة الحذاء الذهبي، في ختام منافسات الدوري الإنجليزي.

إلا أن اليوم، قد تغيب "ماجي" عن الحضور، حيث تمكث حاليا في قرية نجريج، حيث تستعد لحضور حفل زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وفق ما صرح مصدر مقرب من العائلة لـ"هن"، والذي قال إن بنات العائلة يجتمعن كلهن اليوم لتحضيرات الفرح، ما يصعب معه أن تشارك "ماجي" زوجها، المباراة، ومشاهدتها من استاد القاهرة، مؤكدة أنها ستشاهدها من المنزل في القرية.

وأوضح المصدر المقرب أنها اطمأنت على محمد صلاح بمكالمة هاتفية، دعمته خلالها، فيما اتصلت به والدته كذلك ودعت له وتمنت له التوفيق، كما أنها لم تستطع القدوم للقاهرة الإثنين الماضي أثناء لقاء اللاعبية مع أسرهم.

وترصد "هن" مواقف جمعت صلاح بـ"نصه الحلو" في الملاعب:

الاحتفال بدوري أبطال أوروبا:

احتفل محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، مؤخرًا، مع زوجته وشريكة حياته "ماجي"، رفقة ابنتهما "مكة"، عقب نزولهما أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، للاحتفال معه بعد تتويجه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام، وإحرازه هدفًا.

جائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم:

"ببنطال أسود، وسترة بيضاء منقوشة، أظهرا قوامها الممشوق، مع حجاب باللون الموف (مودرن)، ومكياج هادئ"، خطفت ماجي محمد صادق، زوجة لاعب ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، الأنظار حولها، فور ظهورها اليوم بملعب "أنفيلد" لدعمه ومشاركته لحظة الاحتفال بالحصول على جائزة "الحذاء الذهبي"، كأفضل هداف لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ريمونتادا ليفربول:

ظهر محمد صلاح، رفقة زوجته في مدرجات ملعب آنفيلد، خلال مباراة ليفربول وبرشلونة، بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بريمونتادا تاريخية لفريقه، حيث سجل ليفربول أربعة أهداف نظيفة.

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ظهورها بالمدرجات:

كان الظهور الأول، لها معه في مدرجات ملعب "آنفلد"، في مباراة غاب عنها صلاح للإصابة، وشاركته زوجته الجلوس في المدرجات لمشاهدة مواجهة فريقي ليفربول وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية العام الماضي.

وكتب صلاح، وقتها، موجها رسالته لزوجته، "أوجه لها الشكر على وجودها بحياتي ومساندتها لي"، وذلك بعد أن أثارت ضجة كبيرة حينها لنظرها في هاتف زوجها وهو ما علق عليه الجمهور، "زوجة مصرية أصيلة".

جائزة الحذاء الذهبي:

بفستان فضفاض فاتح اللون، وحجاب روز، ظهرت "أم مكة"، داعمةً لزوجها، عند تسلمه جائزة الحذاء الذهبي، كهداف الدوري الإنجليزى الممتاز "بريميرليج" في موسم 2018/2017، حيث نجح في تسجيل 32 هدفًا، وفي هذه المرة أثارت ماجي الـ"سوشيال ميديا" بلباسها المحتشم الذي قيل عنه "أفضل مثال للحجاب السليم".

يذكر أن قصة حب صلاح وماجي، توجت، بمولودتهما الأولى "مكة" في أكتوبر عام 2014.

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