"أميمة" تخلع زوجها: "عاوزني اعمل جراحة تجميل عشان أبقى هيفاء وهبي"

بعد زواج استمر نحو7 سنوات، رفعت "ِأميمة.ح" البالغة من العمر 30 عامًا، دعوى خلع، ضد زوجها الثلاثيني، برقم880 لسنة2019 فى محكمة الأسرة بمدينة نصر، بسبب هوسه بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

" جوزى مجنون بهيفاء وهبي، وعايزني أبقى نسخة منها".. بهذه الكلمات تتحدث الزوجة الثلاثنية عن أزمتها مع زوجها، موضحة لـ"هُن"، أن زوجها يطلب منها دائما تقلد المغنية اللبنانية في "مكياجها" وأزيائها وطريقة دلالها في الحديث.

وتابعت السيدة الثلاثينة حديثها، أنه ألح عليه لإجراء عمليات تجميل، حتى تصبح مطابقة لها، في ظل محاولتها إقناعه أن لكل مرأة جمالها، إلا أنه رفض نصائحها، ما دفعها لطلب الطلاق منه، ولكنه لم يوافق على الانفصال، حتى لا يدفع لها "مؤخر الصداق"، ويضطر لإعطائها حقوقها الشرعية.

Advertisements

تفاجأت "أميمة" بزوجها يقيم قضية "خلع" ضدها، عقب إلحاها في طلب الانفصال عنه: "قال لي لو مش عاوزنانى أخلعيني، علشان تتنازلي بإدراتك عن حقوقك".

توجهت الزوجة إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، وجرى رفع دعوى خلع ضد زوجها، وحكمت محكمة الأسرة لصالحها لأنها لم تقصر في أي شئ تجاه أولادها وزوجها.

​