لمشجعي المنتخبات.. هل تعاني من أرق النوم بعد تغيير المدينة؟ اليك العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

يستقبل مطار القاهرة، العديد من الجماهير الرياضية التي تأتي لمؤازرة منتخباتهم خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها الليلة.

البعض قد يعاني من أرق وقلق بسبب تغيير مكان نومه وروتينه، خصوصاً مع اختلاف المناخ وساعات التوقيت من دولة لأخرى، ما يسبب خللا في الساعة البيولوجية للجسم. لذا يقدم الدكتور سعيد عبدالعظيم طبيب الأمراض النفسية بجامعة القاهرة علاج الأرق الناتج عن تغير المناخ والبلد:

1 -حاول تغير مواقيت نومك قبل السفر إلى القاهرة حتى لا تشعر بأرق عند الوصول ويكون جسدك مجهدا، فتنام بشكل أسرع.

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2- تعرف على مواقيت مصر، وإذا وصلت في الليل لا تنام في الطائرة، بينما إذا كان ميعاد وصولك صباحًا أو نهارًا فحاول أن تنام وقتًا كافيًا قبل الوصول.

3- إذا كنت تعاني من الأرق فقط بسبب السفر وأنه ليس مرضا مزمنا، فيمكنك القيام بممارسة بعض التمرينات الرياضية التي تجعل جسدك يشعر بالارتياح ثم تخلد إلى النوم.

4- ابدأ بتنظيم مواقيت طعامك بحسب مواقيت القاهرة قبل السفر بثلاثة أيام على الأقل، حتى لا يشعر جسدك بالتوتر والقلق الناتج عن تغيير اللغة والأماكن والوجه.

5- إذا وصلت فجرا إلى القاهرة وأنت لم تنم وقتًا كافيًا، فحاول التعرض إلى ضوء نهار الدولة المستقبلة، حتى يتأقلم جسدك معها ولا يحدث مشاكل في الجهاز التنفسي، وبالطبع تؤثر على نومك وتشعرك بالأرق في الليل.