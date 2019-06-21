لقاء الخميسي بفستان أسود و"شراب أحمر" على "السلالم الخلفية"

شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، بأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وأطلت "لقاء" بفستان أسود شفاف، ومكشوف الظهر، ومزود ببطانة قصيرة، مع اختيارها جورب أحمر اللون، وحذاء لامع، خلال تصويرها على السلاسم الخلفية لإحدى المنازل.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت ما يزيد على 38 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "الفستان تحفة"، و"شكلك زي القمر"، و"شو هالجمال"، فضلًا عن إعراب الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، عن إعجابه بأزيائها.

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يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي نشرت مقطعًا مصورًا من عطلتها الصيفية بكرواتيا في مايو الماضي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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