- 1/3
- 2/3
- 3/3
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها، بأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وأطلت "لقاء" بفستان أسود شفاف، ومكشوف الظهر، ومزود ببطانة قصيرة، مع اختيارها جورب أحمر اللون، وحذاء لامع، خلال تصويرها على السلاسم الخلفية لإحدى المنازل.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت ما يزيد على 38 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "الفستان تحفة"، و"شكلك زي القمر"، و"شو هالجمال"، فضلًا عن إعراب الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، عن إعجابه بأزيائها.
لقاء الخميسي تطالب بضم "عبدالمنصف" للمنتخب: "تقل قوي ومن حقه"
يشار إلى أن الفنانة لقاء الخميسي نشرت مقطعًا مصورًا من عطلتها الصيفية بكرواتيا في مايو الماضي، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي بفستان أسود و"شراب أحمر" على "السلالم الخلفية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.