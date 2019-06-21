بملابس كاجوال.. ريهام حجاج برفقة "حلاوة" داخل ستاد القاهرة

نشرت الفنانة الشابة ريهام حجاج، صورة جديدة بصحبة زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك خلال تواجدهما باستاد القاهرة، قبل انطلاق حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية 2019.

وظهر الثنائي بصحبة أصدقائهما، بإطلالات كاجوال، حيث ارتدت "حجاج" بنطلون رياضي "موف" مع سترة "بيبي بلو"، في حين ظهر الأخير بقميص أسود، وبنطلون جينز.

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وكانت ريهام وحلاوة، احتفلا منذ شهرين، كأول حفل رسمي عقب تأكيد علاقتهما، وذلك بأحد المطاعم الشهيرة في "كمبوند بيراميدز هيلز" على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، حسبما أكد مصدر مقرب من ريهام حجاج لـ"هُن"، وأحياه المطربان رامي عياش ومحمود العسيلي، اللذان ظهرا في عدد من المقاطع مع ريهام حجاج.

ومن المُقرر أن يلتقي المنتخب الوطني اليوم، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، أمام نظيره الزيمبابوي، في مباراة افتتاح أمم أفريقيا، باستاد القاهرة.

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