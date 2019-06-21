"خدوا فالكم من عيالكم".. جلسة تصوير للأطفال لتشجيع المنتخب في "كان 2019"

على ساحات خضراء واسعة، بمنتصف الملعب، يقف العديد من الأطفال يستعدون لافتتاح كأس الأمم الأفريقية، على أرضنا اليوم، بملابس المنتخب الوطني، والقبعات الملونة، متشبثين بأعلام البلاد.

الأمل بعيونهم بما سيقدمه المنتخب في تلك النُسخة، والسعادة على وجوههم لعودة الجماهير من جديد، من أجل مساندة منتخبهم.

جلسة تصوير لمجموعة من الأطفال، بمختلف العُمر، بالتزامن مع انطلاق مسابقة كأس الأمم الأفريقية 2019، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت بعدسة المصور محمد عاطف، رصد من خلالها ردود أفعال الأطفال الصغيرة، فور ارتداءهم "تيشيرت" المنتخب الوطني، ونزولهم أرض الملعب، للتعبير عن السعادة بعودة الجماهير من جديد.

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"عاوزين نشجع المنتخب بطريقة جديدة"

هكذا أوضح مصور الجلسة، خلال حديثه عن كواليسها، قائلًا: "الهدف من السيشن تشجيع المتتخب بطريقة جديدة بعيد عن الطرق التقليدية، خصوصًا إن الأطفال كلهم أمل، ودايمًا بيكونوا الأقرب".

وعن تصوير الجلسة أكد "عاطف" خلال حديثه لـ "هُن" إنه قام بتأجير إحدى الملاعب، لتصوير الجلسة التي استمرت نحو 3 ساعات.

وعن رد فعل الأطفال، أشار المصور إن أمهاتهن ساعدوه على تدريبهم أولًا، واختيار الملابس والإكسسوار، الأمر الذي تسبب في سعادتهم خلال التصوير، حتى باتوا بالصور كأنهم مشجعون محترفين.

ومن المُقرر أن يلتقي المنتخب الوطني اليوم، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، أمام نظيره الزيمبابوي، في مباراة افتتاح أمم أفريقيا، باستاد القاهرة.

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