بالصور| بنات حازم إمام بقميص المنتخب: شجع مصر

شارك حازم إمام، عضو اتحاد الكرة، ولاعب الزمالك السابق، الجمهور بصورة لبناته الثلاث، "هايا، تاليا، ولولوا"، عبر حسابه الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت الفتيات، خلال الصورة، مرتديات "تيشيرت" المنتخب الوطني، بشعر منسدل، وإطلالات بسيطة، مُعلقًا: "شجع مصر".
ومن المُقرر أن يلتقي المنتخب الوطني اليوم، في تمام الساعة الـ 10 مساءً، نظيره الزيمبابوي، في مباراة افتتاح أمم أفريقيا، باستاد القاهرة.
ويسعى الفراعنة لحصد أول ثلاث نقاط ببطولة أمم أفريقيا من خلال التغلب على زيمبابوي وحصد نقاط المباراة الثلاثة، حتى يفوز المنتخب بثقة الجماهير منذ انطلاق البطولة.
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