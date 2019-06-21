فيديو| "علقة موت" من شلة بنات لشاب واعد صديقتين: اضرب كازانوفا

ظن شاب صيني يدعى جيانج انه سينجو بفعلته، حيث ارتبط بسيدتين صديقتين في الوقت نفسه، متوقعا ألا تعلم أيا منهما بالأمر، ولكن السحر انقلب على "كازانوفا" الصين، فقد قررت الصديقتين أن تبلغان باقي أفراد الشلة ليلقنوه درسا قاسيا.
اكتشفت تشن ولي، وهما صديقتان مقربتان، أنهما تجمعهما علاقة حب عاطفية مع الرجل نفسه، ما جعلهما يقرران وضع خطة محكمة لبآخذان حقهما منه، حيث اتفقا مع 3 من أصدقائهما البنات ليلقنوه درسا قاسيا، حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو للواقعة.
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في مقاطعة انهوى بالصين يقيم جيانج بأحد الفنادق، حيث انقضت الفتيات الخمسة عليه، وضربوه ضربا قاسيا، عقابا على عدم إخلاصه، ومواعدته صديقتين في نفس الوقت، واستمر الضرب لـ10 دقائق كاملة، كما اعتدين عليه اعتداء لفظيا، وكسروا عليه باب غرفته.
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اتصل جيانج بالشرطة، عندما لم يستطع الدفاع عن نفسه أمام الفتيات، ولكنهن غادرن قبل وصول الشرطة بوقت قصير، وناشدت الشرطة الفتيات بتعويض الفندق عن الخسائر، موضحة أن تشن هي من اكتشفت أمر خيانته، وكان يواعدها في البداية قبل أن تعرفه على صديقتها ليدخل معها هي الأخرى في علاقة عاطفية، وكان يقول لكلا الفتاتين أن الأخرى مجرد صديقة.
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