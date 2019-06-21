طرق تحضير الفيشار بـ10 نكهات.. "خليه يتفرج على ماتش مصر جنبك"

يلتقي المنتخب المصري لكرة القدم، اليوم، نظيره الزيمبابوي على أرض ملعب ستاد القاهرة، في أولى مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وإن كنت ترغبين في قضاء زوجك أوقاته بصحبتك لمشاهدة المباراة في المنزل بدلا من الاستاد، قدمنا لك 10 طرق مختلفة لتحضير الفشار بأكثر من نكهة.

فشار الملح

وهي الطريقة التقليدية لإعداد الفشار، وذلك بتسخين الزيت ثم وضع الفشار فيه وتقليبه مع الملح، ثم انتظاره ليطهى، ويقدم ساخنا.

فشار الزبدة والليمون

يحضر هذا الفشار بوضع 6 ملاعق كبيرة من الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتى تصبح بنية اللون، نحو 7 دقائق، ترفع من على النار، وتقلب مع ملعقة ونصف صغيرة من الليمون المبشور، ويرش على الفشار المطهو وملح كوشير.

فشار بصوص الرانش

تذوب 4 ملاعق كبيرة من الزبدة مع توابل الرابش وترش على الفشار غير المطهو، ويضاف إلى الخليط 2 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم والملح.

فشار الثوم والتوابل

تذوب 4 ملاعق كبيرة من الزبدة في قدر ويضاف إليها 4 فصوص من الثوم المبشور وملعقة صغيرة واحدة من الروزماري الطازج المفروم فرماً ناعماً والزعتر ويقلب لمدة دقيقة، يرش الخليط على الفشار مع ملعقتين كبيرتين من ملح كوشير.

فشار الروزماري

يبشر 1/2 كوب من الجبن البارميزان، ويخلط مع 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الروزماري الطازج المفروم و2 ملعقة صغيرة ملح كوشير، ويرش على الفشار.

فشار الجبن

يقلب الفشار الساخن مع الجبن الشيدر المبشور، والبارميزان المبشور، والجبن الرومي، ويدخل الفرن حتى تذوب الشيدر، نحو 3 دقائق، ويضاف الملح.

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فشار حار

يقلب الفشار مع ملعقة كبيرة من الشطة الحمراء الجافة، والملح، ثم يطهو على النار بالزبت، ويقدم.

فشار بالكاري

يذوب مكعب من الزبدة في قدر على نار خفيفة، ومسحوق ملعقة كبيرة من الكاري ويقلب دقيقتين يضاف الفشار وملعقتين من الملح كوشير.

فشار الزعتر

يقلب 6 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة مع 2 ملعقة كبيرة من مزيج التوابل والزعتر، وملعقة صغيرة من ملح الكوشر يضاف الفشار ويقدم ساخنا.

فشار بصوص كاجون

تذوب 4 ملاعق كبيرة من الزبدة مع 1 ملعقة كبيرة من صوص Cajun وملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور، ربع ملعقة صغيرة من البصل الأخضر المبشور ثم يضاف الفشار والملح.

فشار الكراميل

يوضع السكر والماء على النار حتى يتحول لون العسل للبني الغامق، يضاف عليه نصف ليمونة، ويوضع على الفشار المطهو.

وفَتَحَ ستاد القاهرة أبوابه أمام الجماهير، في الـ1 ظهرا، استعدادا لإقامة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر، وفي تمام الـ10 مساء اليوم، يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الزيمبابوي، في أولى مباريات البطولة التي تقام خلال الافتتاحية.

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