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شاركت زوجة عماد متعب، وملكة جمال مصر السابقة، يارا ناعوم، متابعيها، بعدة صور خلال استعداداتها لحضور مباراة افتتاح أمم أفريقيا، اليوم، المُقرر إنطلاقها في تمام الساعة الـ 10 مساءً.
ونشرت "ناعوم" عدة صور عبر خاصية "الاستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت في إحدى الصور ظهرت من خلالها مرتدية تيشرت يحمل اسم زوجها، كما شاركت بعدة صور لـ "تذاكر" و "تيشيرتات" حضور المُباراة.
ومن المُقرر أن يلتقي المنتخب الوطني اليوم، نظيره الزيمبابوي، في مباراة افتتاح أمم أفريقيا، باستاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ تيشيرت عماد متعب.. يارا ناعوم تستعد لحضور مباراة افتتاح أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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