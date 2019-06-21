احذر.. لا تتناول أكثر من 10 حباب مكسرات "وأنت بتتفرح على الماتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات المنتخب المصري مع نظيرة الزيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية باستاد القاهرة الدولي.

ويفضل كثيرون أثناء مشاهدة المباريات مع الأقارب والأحباء تناول بعض المقرمشات والحلوى والعصائر، ومع الحماسة الشديدة قد تجعلك لا تشعر بالكميات التي تتناولها، سواء في الحلوى مثل الجاتوه أو البسكويت أو الشكولاتة أو المكسرات أو الفشار.

وشدد الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني على ضرورة توخي الحذر واتباع بعض النصائح، خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة مثل القلب والسكر والضغط والكولسترول:

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1-حاول ألا تتعد تناول الـ 10 حبات من المكسرات، مثل الكاجو أو عين الجمل أو الفستق أو البندق، ولا تضيف في الطبق أمامك أكثر من 10 حبات حتى لا تنجرف دون أن تلاحظ.

2- ابتعد عن المكسرات ذات الأملاح، أو أن تكون محمصة لأنها ستفقد قيمتها الغذائية.

3- تجنب المشروبات الغازية، خصوصًا الأحجام الكبيرة ويمكن أن تبدلها بالمياه والعصائر الطبيعية لكن يفضل العصائر بدون سكر ولك حرية عدد شرب الأكواب المطلوبة.

4- تناول الفشار من أكثر الأشياء المفيدة خصوصًا لأنه يساعد عن حرق الدهون وملئ المعدة فلا تشعر بالجوع، ولكن تجنب الفشار بالملح والكراميل.