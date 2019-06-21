"على أد فلوسك صيّف".. أرخص فنادق المصايف من 150 لـ300 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري

"الصيف بيحب المصيف".. لكن قد تكون التكاليف المادية عقبة تُعطل البعض من قضاء أجمل الأوقات على البحر، لذا نقدم لكم قائمة بأرخص أسعار الفنادق في أجمل الأماكن السياحية بمصر.

إليكم أرخص 6 فنادق لقضاء ليلة واحدة في الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة، وفقًا لموقع حجز الفنادق "booking":

الإسكندرية:

إذا كنت ممن يهتمون بالأجواء الساحلية والمناخ الصيفي الممتع مع درجات الحرارة المتوسطة، فلا بد أن تكن واجهتك الأولى هي الإسكندرية، إضافة الأماكن المميزة الأخرى مثل: مكتبة الإسكندرية، قلعة قايتباي، منارة الإسكندرية، وسان أستيفانو.

- فندق القاضي:

الأرخص في الإسكندرية، ويقع على بعد 6 كم من حديقة الحيوان، يوفر هذا الفندق ذو النجمتين مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وخدمة تنظيف الغرف، تحتوي الغرف على تلفزيون بشاشة مسطحة، ويقدم وجبة الإفطار بسعر 150 جنيهًا لليلة الواحدة لشخص واحد بالغ.

- فندق النصر:

يقدم غرفًا بحمامات خاصة وأخرى مشتركة، ويقع على مسافة 300 متر من محطة الرمل بالإسكندرية.

تحتوي جميع الغرف على خزانة ملابس، ويستطيع النزلاء طلب الأطباق أو المشروبات الإقليمية والأوروبية من خلال خدمة الغرف، سعر الليلة 300 جنيه لشخص واحد بالغ بالإفطار.

شرم الشيخ:

من أشهر الوجهات السياحية الداخلية والعالمية، لجمال شواطئها وتعدد الأنشطة بها مثل الغوص، وزيارة محمية رأس محمد، والسفاري في الصحراء، ومنطقة ألعاب أكوار بارك، وألعاب الدولفين، إضافة إلى زيارة كنيسة السمائيين، ومسجد المصطفي، ومنطقة خليج نعمة، ومنطقة سوهو أسكوير التي تضم عراقة الماضي مع الإبداعات العصرية لتماثيل والإشكال التراثية.

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- فندق فالكون هيلز:

يقع على هضبة رأس أم سيد بشرم الشيخ، ومصنف 3 نجوم، ويطل على جبال سيناء ويوفر أماكن إقامة بسعر معقول، ويتميز بمسبحين خارجيين وملاعب تنس وسبا. ويبدأ سعر الليلة من 260 إلى 280 جنيها لفرد واحد بالغ دون وجبات.

- فندق مزار ريزورت:

يتميز بشاطئ خاص ذو منطقة رملية ومسبحين خارجيين ويطل على خليج العقبة، كما يوفر غرف واستوديوهات مكيفة، ويقع في منطقة شاركس باي بشرم الشيخ.

وتتوفر خدمة الغرف على مدار 24 ساعة، ويناسب الأطفال بالاستمتاع بالمسبح الخارجي.

وسعر الليلة يبدأ من 299 جنيهًا ويضاف الإفطار بمبلغ 50 جنيها للفرد في اليوم الواحد.

الغردقة:

من أبرز الأماكن التي تتميز بشواطئ البحر الأحمر وتتميز قربها من القاهرة على عكس شرم الشيخ، وتحتوي على أماكن سياحية مميزة، وأنشطة كثيرة مثل متحف الرمال الغردقة، جزيرة جفتون، منطقة السقالة، سي وورلد الغردقة وأيضاً رياضة الغطس.

- فندق كوردوبا سوتيتس:

يقع في موقع مثالِ، وتحتوي جميع الوحدات على تلفزيون وثلاجة وغلاية ودش ولوازم استحمام، وتحتوي كل غرفة على حمام خاص، في حين تحتوي بعض الغرف على مطبخ، بينما تقع جزيرة الجفتون على بعد 8 كم من Cordoba Suits. وسعر الليلة في اليوم الواحد 251 جنيها لشخص واحد بالغ دون وجبات.

- فندق كناري:

يقع في الغردقة على بعد 4.4 كم من جزيرة الجفتون، ويوفر غرفاً مكيفة، ويمكن للضيوف في الفندق الاستمتاع بوجبة إفطار كونتيننتال.

يقع متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة على بعد 14 كم من مكان الفندق، ويعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لفندق كناري حيث يقع على بعد 11 كم منه، وتكون سعر الليلة 117 جنيها لشخص واحد بالغ يشمل وجبه الافطار.