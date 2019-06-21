3 أطعمة مناسبة "وأنت رايح الاستاد".. وطريقة التغليف المسموح بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

يستعد المشجعون للتحضير للذهاب إلى استاد القاهرة لحضور مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق الليلة على ملعب استاد القاهرة الدولي، بين مصر وزيمبابوي.

ولعل من بين تحضيرات البعض، الأطعمة والأشربة التي قد يصطحبونها معهم إلى الاستاد، وفقًا لقائمة المسموح دخوله، وهي أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل".

في السطور التالية يقدم "الخليج 365" طرق حفظ الطعام في الفويل مع أنسب الأطعمة، وفقًا لموقع " food.ndtv".

"الفويل الأماونيوم" له خصائص عاكسة لضوء الشمس والطاقة الحرارية التي تعود إلى الطعام بالحفاظ على الرائحة والرطوبة والنكهة للطعام.

- ساندوتش الشاورما:

تعتبر الشاورما من الأكلات سريعة التحضير والتجهيز، خصوصًا خارج المنزل، لسهولة التحكم بها أثناء الأكل، وتستمر طازجة ولا تفسد لمدة 7 لـ9 ساعات.

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ويمكنك تغليف سندوتش الشاورما سواء كان بالعيش السوري أو المصري بورق فويل من جميع الاتجاهات ليسهل عليك تناوله بشكل أسرع دون اللجوء إلى غسل اليدين أثناء مشاهدة المباراة.

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كرات البطاطس المسلوقة:

يمكنك تحضير كرات البطاطس المسلوقة المحشية بالفراخ أو اللحم المفروم مع بعض المقبلات مثل السمبوسك وأكياس الكاتشب والمايونيز الجاهزة، وأضافتها إلى طبق فويل وقوم برص القطع حتى تستمر كل زوايا العلبة لتضيف أكبر قدر ممكن من القطع، والتأكد من غلقه بشكل كامل حتى لا يتسلل له الهواء ويفسده.

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رقائق باللحمة:

رقائق اللحمة "جلاش" من أنسب الأطعمة التي يمكنك الذهاب بها إلى الاستاذ وتستمر معك لوقت كبير دون أن تفسد، ويمكنك إضافة بعض أجنحة الدجاج كنوع مكمل للوجبة، وحفظها في الفويل لوقت ما بين 6 إلى 9 ساعات، ولكن إذا تعدت المدة مع الحرارة سوف تتعرض إلى "التجلد" ثم تفسد.قرأ أيضا: طريقة عمل الجلاش الحلو والحادق