استوحي أزياءَك الصيفية من وحي النجمة سيرين عبد النور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - تتمتّع الفنانة سيرين عبد النور بقوام ممشوق، ما يجعل من اطلالاتها خاطفة للأنظار و جذّابة . فشاهدنا اطلالاتها خلال فصل الصيف بموديلات وأزياء مواكبة للموضة . اليكِ أجمل تلك الاطلالات :



1- الأزياء بنقشات

في اطلالة نهارية ، أطلّت سيرين خلال عيد ميلاد ابنتها، بفستان ملوّن بنقشات، نسّقت معه أقراط أذن ذهبية، فحصدت الكثير من الاعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي .



2- أزياء كاجوال

أزياء كاجوال

خلال جلسة تصوير ، أطلّت سيرين عبد النور بصيحة الجينز مع تيشيرت أبيض، و قميص مطبّع مفتوح .



3- الفستان البليزر

الفستان البليزر

شاهدنا اطلالة راقية لـ سيرين على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، بصيحة الفستان البليزر من اللون الأسود، مع حزام عريض يضمّ الخصر، و كنزة شتوية من اللون الأبيض .



4- اطلالة سيرين بالتيشيرت

اطلالة سيرين بالتيشيرت

أطلّت سيرين خلال مقابلة على الراديو مرتدية تيشيرت من اللون الأبيض، مع عبارة "J’ADORE" ما جعل اطلالتها طبيعيّة و عفويّة .

Advertisements



5- الفستان السواريه

الفستان السواريه

اعتمدت سيرين عبد النور فستانًا أبيض طويلاً بشقّ الساق، مع حذاء بكعب عالٍ، و حقيبة الكلاتش، ما جعلها تبدو في غاية الشياكة .



6- الأحمر وسيرين عبد النور

الأحمر وسيرين عبد النور

شاهدنا حب سيرين للّون الأحمر خلال مسلسلها الرمضاني، و تابعت اطلالاتها باللون الأحمر بعد ذلك، باعتمادها فستاناً طويلاً من اللون الأحمر، و حذاءً مفتوحاً بكعب عالٍ .



7- أزياء من اللون الأسود خلال الصيف أيضاً

أزياء من اللون الأسود

أعجبتنا اطلالة النجمة سيرين عبدالنور خلال جلسة تصويرلها بفستان مطرّز من اللون الأسود بأكمام شفافة، والذي جعل من اطلالتها راقية و خاطفة للأنظار.



ما رأيكِ بأزياء سيرين عبدالنور خلال فصل الصيف ؟ شاركينا رأيكِ عبر موقع "الخليج 365.نت" .

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي أيضاً:

فساتين فاليري أبو شقرا لمناسبة إعلان خطوبتها

اختاري إطلالتكِ الرسمية من وحي النجمات

إطلالات شيرين عبد الوهاب بعد الزواج