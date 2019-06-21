- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - رافقتنا الكشاكش منذ الصغر حيث كانت ولا تزال تزيّن فساتين الفتيات الصغيرات خاصة تلك التي يخترنها في العيد والمناسبات الهامة. وللكشاكش لمسة أنوثة ودلال تحلم بها كل فتاة مهما تقدّمت في السن.
إعداد وتصوير: Jihad Hojeily
شعر وماكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: BALMAIN , MAGDA BUTRYM , JOHANNA ORTIZ ,LA PETITE LUNETTE ROUGE ,FRANCESCO RUSSO ,GANIN , ALEXANDRE VAUTHIER ,AQUAZZURA , KHAITE ,JWANDERSON ,SIES MARJAN , SIES MARJAN , SPEKTRE
فستان من Balmain. السعر 2180$
أقراط من Magfa Butrym. السعر 450$
توب مزيّنة بالكشكش. السعر 650$
تنورة مخرّمة. السعر 1977$
كلاهما من Johanna Ortiz
نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 473$
حذاء من Francesco Russo. السعر 920$
تابعي أيضاً: 5 قطع أساسية للسفر خلال الصيف
توب من Ganni. السعر 763$
فستان من Alexandre Vauthier. السعر 3097$
حذاء من Aquazzura. السعر 1033$
فستان من Johanna Ortiz. السعر 2963$
حذاء من Aquazzura. السعر 757$
تابعي أيضاً: فساتين فضفاضة موضة صيف 2019
سترة من Khaite. السعر 1627$
أقراط من Magfa Butrym. 493$
فستان من Alexandre Vauthier. السعر 2990$
حقيبة من Jw Anderson. السعر 1453$
حذاء من Aquazzura. السعر 757$
تابعي أيضاً: كيف تنسّقين الألوان الداكنة في الصيف ؟
فستان من Sies Marjan. السعر 1603$
أقراط من الكريستال. السعر 493$
حذاء من الساتان. السعر 1103$
كلاهما من Magda Butrym
تنورة من Sies Marjen. السعر 860$
توب من Balmain. السعر 603$
نظارات شمسية من Spektre. السعر 270$
حذاء من Magda Butrym. السعر 1103$
?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
كانت هذه تفاصيل خبر الكشاكش لإطلالة مدلّلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.