الكشاكش لإطلالة مدلّلة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - رافقتنا الكشاكش منذ الصغر حيث كانت ولا تزال تزيّن فساتين الفتيات الصغيرات خاصة تلك التي يخترنها في العيد والمناسبات الهامة. وللكشاكش لمسة أنوثة ودلال تحلم بها كل فتاة مهما تقدّمت في السن.



إعداد وتصوير: Jihad Hojeily

شعر وماكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: BALMAIN , MAGDA BUTRYM , JOHANNA ORTIZ ,LA PETITE LUNETTE ROUGE ,FRANCESCO RUSSO ,GANIN , ALEXANDRE VAUTHIER ,AQUAZZURA , KHAITE ,JWANDERSON ,SIES MARJAN , SIES MARJAN , SPEKTRE

أزياء بصيحة الكشكش من بالمان

فستان من Balmain. السعر 2180$

أقراط من Magfa Butrym. السعر 450$

أزياء بصيحة الكشكش من Johanna Ortiz

توب مزيّنة بالكشكش. السعر 650$

تنورة مخرّمة. السعر 1977$

كلاهما من Johanna Ortiz



نظارات شمسية من La Petite Lunette Rouge. السعر 473$

حذاء من Francesco Russo. السعر 920$

تابعي أيضاً: 5 قطع أساسية للسفر خلال الصيف أزياء بصيحة الكشكش من Alexandre Vauthier

توب من Ganni. السعر 763$

فستان من Alexandre Vauthier. السعر 3097$

حذاء من Aquazzura. السعر 1033$

أزياء بصيحة الكشكش من Johanna Ortiz

فستان من Johanna Ortiz. السعر 2963$

حذاء من Aquazzura. السعر 757$

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سترة من Khaite. السعر 1627$

أقراط من Magfa Butrym. 493$

فستان من Alexandre Vauthier. السعر 2990$

حقيبة من Jw Anderson. السعر 1453$

حذاء من Aquazzura. السعر 757$

تابعي أيضاً: كيف تنسّقين الألوان الداكنة في الصيف ؟ أزياء بصيحة الكشكش من Sies Marjan

فستان من Sies Marjan. السعر 1603$

أقراط من الكريستال. السعر 493$

حذاء من الساتان. السعر 1103$

كلاهما من Magda Butrym أزياء بصيحة الكشكش من Sies Marjen

تنورة من Sies Marjen. السعر 860$

توب من Balmain. السعر 603$

نظارات شمسية من Spektre. السعر 270$

حذاء من Magda Butrym. السعر 1103$ ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

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