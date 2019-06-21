كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - فساتين سهرة عملية، تعني موديلات الفساتين ذات التصاميم البسيطة وغير المتكلفة والتي يسهل ارتداؤها وتنسيقها، كما أنها تليق بمختلف النساء بغضّ النظر عن السن أو شكل الجسم، ومؤخرًا شاهدنا أشهر نجمات العرب بفساتين سهرة عملية أنيقة ولافتة، وقد جمعنا لكِ الاطلالات بالصور لتستوحي منها الموديلات التي تعجبكِ، وتتألقي في مناسبات الصيف.



نانسي عجرم بفستان سهرة عملي باللون الأحمر:



تألقت نانسي عجرم في إحدى المناسبات، باطلالة ناعمة وجذابة في فستان سهرة باللون الأحمر بتصميم عملي ومميز في الوقت ذاته، من “جورج حبيقة” Georges Hobeika، بقصة أوف شولدر ومزين بحزام رفيع على الخصر، وتنورته واسعة ومنسدلة، وقد نسقت معه سوارًا ذهبيًّا عريضًا أضافت من خلاله لمسات من العصرية.

نانسي عجرم بفستان سهرة عملي باللون الأحمر





سيرين عبد النور في فستان عملي من الدانتيل:



اطلالة أنثوية ناعمة تألقت بها سيرين عبد النور في إحدى المناسبات، حيث اختارت فستان سهرة بتصميم عملي مميز من “ديور” Dior مصنوعًا من قماش الدانتيل الفاخر باللون الرمادي المائل إلى الأزرق، أكمامه طويلة ومحدد الخصر، وتنورته واسعة ومنسدلة، وقد نسقت معه حقيبة كلاتش من الدار أيضًا، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي.

سيرين عبد النور في فستان عملي من الدانتيل





شاهدي أشهر نجمات العرب بفساتين سهرة عملية، واستوحي منهنّ لتتألقي في مناسباتكِ الخاصة هذا الصيف.

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