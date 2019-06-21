طريقة تنسيق عبايات مع إكسسوارات عصرية 

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - العباية الأنيقة لا تكفي لوحدها للحصول على اطلالة مميزة، فقوة الاكسسوارات هي ما تكمل اطلالتكِ، لا سيّما اختيار الشنطة والحذاء، وكذلك اكسسوارات اليد والعنق، فمن الممكن أن تغيّر الاكسسوارات ستايل العباية ككل. ولتنسيق مختلف وعصري، جمعنا لكِ طريقة تنسيق عبايات مع اكسسوارات مختلفة من الفاشينيستات.
الشنط المستطيلة صغيرة الحجم وأحذية النود مع العبايات الفاتحة
عبايات النود بالألوان الفاتحة من التصميمات العصرية التي لاقت رواجًا كبيرًا في السنتين الماضيتين، وعادةً ما نرشح لكِ أن تختاري أحد اكسسوارات بالألوان ذاتها، لتنسجم مع ستايل العباية، كالحذاء النود الذي اختارته المدونة حنين الصيفي بدرجة الروز، والذي يضيف لكِ طولًا، لهذا ننصح به الصبايا صاحبات القوام الممتلىء، بخاصة وأنّ لونه يشبه إلى حد كيبر لون قدميكِ، ولكنها غيرت في لون الشنطة لاطلالة لافتة أكثر للأنظار.
السلاسل الذهبية مع العبايات المخملية
تصميم العباية بحد ذاته، يمنحنا ستايل عربيًّا من الطراز الأول، فلِمَ لا تكملين اللوك بسلاسل الذهب ذات التصميم العربي أيضًا، كالسلسلة التي اعتمدتها المدونة دلال النقبندي مع العباية المطرزة بالورود من الساتان اللامعة.
الكلاتش مع العباية الكلاسيكية
العباية الكلاسيكية أو حتى البسيطة التي ترغبين بارتدائها بطريقة الكلاسيكية، سوف يمنحها الكلتش مظهرًا جذابًا، ومن الممكن أن ترتديه في النهار مع العبايات فاتحة اللون، أو الأبيض الثلجي، كهذه الاطلالة من فاطمة حسام، بالكلتش الأخضر البسيط مع العباية الفاتحة بدرجة أخضر فاتحة.
اكسسوارات اليد الذهبية للمسة شبابية
لفتنا اعتماد العباية مع حزام الخصر المفتوحة التي ارتدتها سندس القطان بطريقة الـ Wrap لتربطها بحزام الخصر، لاطلالة مريحة أكثر، نسقت معها أساور اليد الذهبية النحاسية، أضافت لمسة شابية للوك ككل، ننصحكِ باعتمادها مع ستايل العبايات البوهيمية، أو العبايات البسيطة مع الأكمام المفتوحة.
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