موديلات فساتين خطوبة لعام 2020 مطرزة لإطلالة استثنائية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - تمتعي بإطلالة لا تضاهى في يوم الخطوبة، واختاري فستان مزين بتطريزات ناعمة أو برّاقة ليعكس ذوقك وشخصيتك.
في أسبوع الموضة بدبي 2019 2020، قدمت بعض الماركات فساتين خطوبة مطرزة بتصاميم متنوعة تناسب مختلف أشكال الجسم.
من ماركة Baravia، إختاري فستان مزين بتطريزات الورود، وتميزت الفساتين بألوانها الهادئة لإطلالة ناعمة ورومانسية، مثل اللون الوردي والأزرق الفاتح.
وتزينت بعض الفساتين بتطريزات برّاقة لمزيد من الفخامة، مثل فساتين Mia Couture، وMikhail Chamoun.
أما ماركة Sophie Couture فقدمت العديد من الموديلات سواء فساتين خطوبة منفوشة أو فساتين خطوبة ضيقة تبرز انحناءات الجسم.
ومنها فساتين مزينة بتطريزات الورود البارزة التي تناسب عروس الربيع.
واستخدمت المصمم أقمشة شفافة لتزيد من رقي التصاميم، بالإضافة إلى الفساتين بقماش الستان الناعم.
شاهدي أجمل فساتين خطوبة مطرزة لتستوحي منها تصميماً يناسبك.
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