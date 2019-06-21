أحذية ملونة موضة هذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - أحذية ملونة مستوحاة من ألوان قوس قزح، بأشكال وستايلات متعدّدة تلائم جميع الأذواق، وتتناسب مع مختلف الاطلالات سواء النهارية أو المسائية، برزت هذا الموسم؛ إذ نجد الأحذية التي اتبعت ستايل الطبقية اللونية، وأخرى في تداخل الألوان مع بعضها البعض، وصولًا إلى تلك التي واكبت صيحة تعدد الألوان من خلال النقوش الناعمة واللافتة. أما من جهة التصميمات، فثمة الكلاسيكي منها وأخرى مرحة، مرورًا بتلك التي تجمع الرصانة والعصرية والحيوية في آن. إضافة إلى أشكال مختلفة ومتعددة من الكعوب والنعول، كتلك العالية أو العريضة، وغيرها العملية من دون كعب، لاطلالة مريحة.

"الخليج 365. نت" جمع لكِ صورًا لأجمل الأحذية متعددة الألوان، والمتوافرة من مختلف العلامات، لتختاري منها التصميم الأجمل الذي يعجبكِ:

احذية ملونة موضة هذا الموسم

الأحذية الملونة بألوان قوس قزح

حذاء ملون مسطح ومريح



أحذية ملونة لإطلالة كلاسيكية



أحذية ملونة ذات رباط طويل يلتف حول القدم ذات طابع استوائي، لاطلالتكِ الكلاسيكية.

حذاء ملون لإطلالة أنيقة كلاسيكية



احذية ملونة كاجوال

حذاء ملون رياضي لإطلالة كاجوال

اختاري حذاءً رياضيًّا ملونًا، ونسّقيه مع فستان كاجوال أو بنطال جينز، لاطلالتكِ الكاجوال النهارية.

طرق تنسيق الأحذية الملونة مع اطلالاتِك

إذا كنتِ تتساءلين عن كيفية تنسيق هذه الأحذية مع سائر اطلالاتِك، فالأمر سهل للغاية، لا سيّما وأنها تبدو مثالية مع الاطلالات ذات اللون الواحد، أو حتى اللونين، على أن لا تُكثري من الألوان في اطلالتكِ عندما تنتعلين هذه الأحذية، أكان من جهة الملابس أو الاكسسوارات، حتى لا تبدي مبهرجة والنتيجة تكون طلة غير جذابة ومبالغًا بها.

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حذاء ملون مميّز

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