صور مكياج نجمات .... دليلك لهذا الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - تبحث السيدات خلال موسم الصيف عن مكياج مشرق بألزان زاهية.



شاهدي صور مكياج نجمات هوليوود لتكون دليلك لهذا الصيف ، واعتمدي الالوان الصارخة والجريئة تماماً كنجمات هوليوود، سواء على العيون أو الشفاه.



عيون آسرة بألوان صارخة



اختاري لعينيكِ الظلال الورديّة الفاقعة مع آيلاينر باللّون الأزرق الإلكتريكي، الظلال البنفسجيّة، الحمراء، البرتقاليّة والخضراء. أسلوب جريء وعصريّ بـ مكياج العيون، سيجذب الأنظار لكِ في كافّة المناسبات التي تنتظركِ هذا الصيف.



جرّبي أيضاً خطوط الأيلاينر المجنّحة باللّون الأزرق الإلكتريكي الرائج والكحل الملوّن لخطيّ الرموش السفليّ والعلويّ. للمزيد من الإثارة، استخدميالماسكرا الملوّنة، ستبدو رائعة للشاطىء وللنزهات في الهواء الطلق.



شانيتا شايك بعيون بنفسجية



أحمر شفاه مشرق

مكياجكِ يحتاج إلى لمسة أنثوية ومميّزة من خلال اختيار أحمر شفاه بارز بتدرّجات فاقعة، كالأحمر التوتيّ، البرتقاليّ، البنفسجيّ، الورديّ والفوشيا. ألوان مميّزة ستضفي الكثير من الأنوثة والجاذبيّة لإطلالاتكِ في الصيف...



شاهدي الصور لنماذج في المكياج بألوان مشرقة من وحي نجمات هوليوود واستوحي منها ما يليق بكِ وبإطلالتكِ في الصيف.

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