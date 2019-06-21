أفضل ماسك للوجه... نتائجه من الاستخدام الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - النجاح في العثور على أفضل ماسك للوجه يمكن أن يصنع المعجزات في بشرتك، إلا أن هذه المهمة لا تكون دائماً سهلة، نظراً الى توافر العديد من ماسكات الوجه في الأسواق، والتي لا نعلم في كثير من الأحيان مدى فاعليتها وقدرتها على الحصول على بشرة صحية وخالية من المشاكل.

لذلك، جمعنا لك أفضل ماسكات الوجه التي ستوفر لك أفضل النتائج على بشرتك، وذلك من الاستخدام الأول.

Charlotte Tilbury Goddess-Skin Clay Mask

من خلال ماسك الوجه هذا من Charlotte Tilbury، ستحصلين على بشرة ناعمة خالية من العيوب والشوائب، فهو قناع طيني مثالي لأنواع البشرة كافة، لا سيما المختلطة، فتركيبته التي تحتوي أيضاً على زيت اللوز الحلو وزيت تمر الورد، ستغذي بشرة وجهك في العمق، وتقلل من ظهور المسامات وتتركها ناعمة كالحرير.

Charlotte Tilbury Goddess Skin Clay Mask

Clarins SOS Comfort Nourishing Balm Mask

سيعمل ماسك الوجه هذا من كلارنس على تهدئة وتنعيم البشرة خلال 10 دقائق، فتركيبته الكريمية الزبدية تتغلغل في البشرة بسهولة، فتغذيها في الأعماق وتمنحها الترطيب اللازم، وتعمل على تصحيح العيوب فيها. كما أنه مثالي للبشرة الجافة، حيث يعمل على ترطيبها بفعالية من دون أن يجعل مظهرها دهنياً أو لامعاً.

Clarins SOS Comfort Nourishing Balm Mask



Vichy Double Glow Peel Face Mask

يتميز ماسك الوجه هذا من فيتشي، بتركيبته الغنية بجزيئات الصخور البركانية والتوت البري وقصب السكر والبرتقال والليمون، والتي توفر تقشيراً طبيعياً للبشرة، والنتيجة بشرة ذات ملمس ناعم ومظهر متوهج ستُحسدين عليه. إضافة الى ذلك، يعمل هذا الماسك على تعزيز وظيفة حاجز الجلد وحمايته من العوامل الخارجية المؤذية.

Vichy Double Glow Peel Face Mask



GlamGlow ThirstyMud Hydrating Treatment

يوفر هذا الماسك ترطيباً فورياً وعميقاً للبشرة، فضلاً عن أنه يغذيها ويعمل على تهدئتها، والأهم أنه يساعد في التخفيف من الخطوط الدقيقة على بشرة الوجه، فيجعل بشرتك ذات مظهر ناعم وصحي وأكثر شباباً. علماً أن هذا الماسك يشكل خياراً مثالياً لبشرة الوجه خلال فترة الصيف.

GlamGlow ThirstyMud Hydrating Treatment



Sand and Sky Brilliant Skin Purifying Pink Clay Mask

يعمل هذا الماسك على تنظيف بشرة الوجه وإزالة السموم منها، وتقليص المسامات فيها، كما ويعزز من إشراقتها. يأتي ماسك الوجه Sand and Sky Brilliant Skin Purifying Pink Clay بفرشاة صغيرة تجعل تطبيقه على

بشرة الوجه سهلاً جداً، فيتغلغل فيها ليعمل على تنعيمها وإزالة الرؤوس السوداء منها ويجعلها مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي.

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Sand and Sky Brilliant Skin Purifying Pink Clay Mask

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