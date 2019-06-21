ترطيب البشرة خلال الصيف بمكون طبيعي واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - المواظبة على ترطيب البشرة، لا سيما خلال الصيف، خطوة ضرورية جداً لحماية البشرة من التلف وجعلها ناعمة وخالية من التشققات. في هذا الإطار، تعد زبدة الشيا المكون الطبيعي الأكثر قدرة على ترطيب البشرة، مهما كان نوعها، فتعرفي في ما يلي الى خلطات زبدة الشيا لترطيب البشرة، الوجه والجسم، والى أهمية ترطيب البشرة بشكل عام.



أهمية ترطيب البشرة

إن أي روتين للعناية للبشرة يتجاهل أهمية ترطيب البشرة، تأكدي أنه لن يكون فاعلاً أو مثالياً لبشرتك، سواء عبر الخلطات الطبيعية، أو الزيوت الطبيعية، أو الكريمات المرطبة للبشرة. فالمواظبة على ترطيب البشرة تحميها من الجفاف والإصابة بالتشققات وتحافظ على مظهر مشرق وملمس ناعم للبشرة، كما يحسن من لون البشرة. إضافة الى ذلك، تساعد عملية ترطيب البشرة في الاحتفاظ بالمياه في الطبقة الخارجية من الجلد، فتجعلها حاجزاً موقتاً للبشرة لحمايتها من الآثار السلبية لأشعة الشمس الضارة والرطوبة والرياح، وغيرها من العوامل الخارجية المؤذية للبشرة. واحرصي دائماً على ترطيب بشرة وجهك وجسمك بعد الاستحمام، لأن مسامات الجلد تكون مفتوحة، فيتغلغل المرطب داخل البشرة ويخترق سطحها بالشكل الصحيح. كذلك، اعملي على ترطيب بشرة وجهك دائماً قبل البدء بتطبيق المكياج.

زبدة الشيا



زبدة الشيا لتنعيم الوجه والعنق

قومي بخلط ملعقة كبيرة من زبدة الشيا، مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. وحين يصبح الخليط متجانساً، طبقيه على بشرة وجهك وعنقك، وذلك بطريقة التدليك بأطراف أصابعك، لتمتص البشرة المكونات جيداً. اتركي الخليط على وجهك وعنقك لمدة نصف ساعة، بعدها نظفيه بالغسول الملائم وشطفي بشرتك جيداً بالماء الفاتر.



زبدة الشيا لتنعيم اليدين

امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون مع القليل من زبدة الشيا. حركي المزيج جيداً وضعيه على كفّ يديك، مع فركهما جيداً. اتركي المزيج على يديك لمدة ربع ساعة، بعدها اغسليهما جيداً وشطفيهما بالمياه الفاترة.

ترطيب البشرة



زبدة الشيا لتنعيم القدمين

كثيراً ما تتعرض القدمين للجفاف الشديد والتشققات، فيصبح مظهرهما مزعجاً جداً. لتجنب ذلك وللحفاظ على قدمين ناعمتين، اخلطي كمية متساوية من كل من زبدة الشيا والعسل الطبيعي، ودلكي بها قدميك جيداً لبضع دقائق. بعدها، اغسلي قدميك وشطفيهما بالماء الفاتر.

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