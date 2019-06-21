طرق حماية البشرة... هذه أبرزها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - تتطلب حماية البشرة ممارسة عادات جيدة تعمل على مكافحة تلف البشرة وظهور علامات التقدم في السن، والإصابة بالتصبغات والبثور وغيرها من العيوب. وحتى لو لم يكن لديك الوقت الكافي، بإمكانك اتباع طرق فعالة وسهلة تحمي بشرتك من أي مشاكل قد تصاب بها.

انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي أفضل طرق حماية البشرة، فاتبعيها لتنعمي ببشرة صحية على الدوام.



الحد من الأضرار التي تسبّبها أشعة الشمس

إن إحدى أهم طرق حماية بالبشرة تتمثل في تجنب الضرر الناتج من التعرض لأشعة الشمس، التي تؤدي الى ظهور التجاعيد والبقع الداكنة، إضافة الى الإصابة بسرطان الجلد. لذلك، واظبي على استخدام الواقي الشمسي مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 15، وإعادة تطبيقه كل ساعتين تقريباً، وتجنبي أيضاً التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة 10 صباحاً والرابعة بعد الظهر، ولا تنسي ارتداء الملابس الواقية واعتمار القبعة واسعة الحواف.

ضرورة استخدام الواقي الشمسي



تنظيف البشرة والعناية بها بلطف

التنظيف اليومي للبشرة قد يؤثر سلباً على صحة البشرة ومظهرها، في حال لم تتجنبي بعض الأمور الخاطئة، في مقدمها استخدام المياه الساخنة والحمامات الطويلة التي تزيل الزيوت من الجلد، واستعمال الصابون ذات التركيبة القوية، كونه يسبب الجفاف للبشرة، وفرك البشرة بشكل زائد أو عنيف، لأن ذلك يؤدي مع الوقت الى تلفها وتضررها.



تجنب العادات السيئة

هناك العديد من العادات السيئة التي نقوم بها بشكل يومي، تؤدي الى تضرر البشرة بشكل كبير وفقدان نضارتها وتوهجها الطبيعي، من أبرزها اتباع نظام غذائي غير سليم والتدخين، وعدم السيطرة على التوتر، فضلاً عن الإجهاد والتعب، إذ إن ذلك كله يعزز من ظهور حب الشباب ومشاكل البشرة المختلفة. بالتالي، من الضروري جداً اتباع نظام غذائي سليم غني بالحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والفاكهة والخضار... والابتعاد عن ممارسة عادة التدخين والسيطرة على التوتر والتخفيف من الإجهاد والتعب والشديد.

حماية البشرة

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة من أهم الخطوات التي تحمي البشرة، فإضافة الى أهمية شرب والماء السوائل التي تشتمل على مضادات الأكسدة كالشاي الأخضر مثلاً، يجب العمل على منح البشرة الترطيب اللازم من خلال استخدام الكريم المرطب الملائم لنوع البشرة، إذ إن البشرة الجافة تشكل فجوات صغيرة في حاجز الجلد تسمح بدخول البكتيريا والفطريات، كما أن ترطيب البشرة يعزز من مرونتها ويجعلها أقل عرضة للتشققات.

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