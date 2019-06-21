فوائد الثوم للشعر ستفاجئك جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 يونيو 2019 05:25 مساءً - يمتلك الثوم خصائص متعددة مفيدة جداً للشعر، جعلته علاجاً طبيعياً يمتلك قدرة كبيرة على التخلص من مشاكل الشعر المتعددة.

تعرفي في ما يلي الى أهم فوائد الثوم للشعر وكيفية استخدامه.

الثوم يغذي الشعر



أبرز فوائد الثوم للشعر

- يساهم الثوم في تعزيز نمو الشعر بسرعة، والوقاية من تساقط الشعر الذي يعد مشكلة منتشرة جداً بين النساء.

- يعمل الثوم على تقوية جذور الشعر وتحسين نسيج وملمس الشعر.

- يشتمل الثوم على مركب الأليسين، الذي يساهم في زيادة مرور الهيموغلوبين نحو فروة الرأس، مما يقلل من تساقط الشعر ويعزز من كثافته ونموه.

- يحتوي الثوم على نسبة كبيرة من النحاس، الذي يعمل على زيادة سمك الشعر وتقوية الشعيرات الصغيرة.

- يشمل الثوم أيضاً نسبة كبيرة من الحديد الذي يسمح بوصول كمية أكبر من الدم الى فروة الرأس، مما يعزز من صحة الشعر ويعمل على تطويله وتعزيز صحته ومظهره.

- يقضي الثوم على قشرة الرأس والتخلص من الحكة الناتجة من البكتيريا والفطريات التي تصاب بها فروة الرأس.

فوائد الثوم للشعر



خلطة الثوم لتطويل الشعر

امزجي نصف فنجان من كل من عصير الليمون وزيت الزيتون، وأضيفي إليهما ستة فصوص من الثوم المهروس. من ثم، طبقي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 45 دقيقة. بعدها، اغسلي شعرك جيداً بالشامبو وشطفيه بالماء الفاتر.



وصفة الثوم لتعزيز كثافة الشعر

إغلي في وعاء على النار بضع فصوص من الثوم مع كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، من ثم أزيلي الخليط عن النار وضعيه جانباً الى أن يبرد. بعدها، دلكي به جيداً جذور شعرك لبضع الدقائق واتركيه على شعرك مدة نصف ساعة. فهذه الخلطة تعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة رأسك، ما يساهم في تكثيف الشعر وتسريع نموّه بشكل أسرع، إضافة الى أنها تساعد في معالجة تقصف الشعر وجفافه.

خلطات الثوم للشعر



خلطة الثوم للقضاء على قشرة الرأس

اخلطي جيداً ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور مع فص من الثوم المهروس. من ثم طبقي الخليط على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع تدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي شعرك بالشامبو وشطفيه بالماء بالماء الفاتر. علماً أن هذه الخلطة لن تقضي على قشرة الرأس فقط، بل أيضاً، ستغذي الشعر وتقويه وتعالج الحكة التي تصيب فروة الرأس.

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