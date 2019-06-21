صور| كندة علوش تهنئ مصفف شعرها بعيد ميلاده: سند وشريك حياة

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هنأت الفنانة السورية كندة علوش، مصفف الشعر الخاص بها، بمناسبة عيد ميلاده الذي يتزامن اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام".
ونشرت "علوش" عددا من الصور التي تجمعها بمصفف الشعر هيثم دهب، معلقة عليها: "معايا من عشر سنين من أول يوم ليا في مصر هو مش بس كوافور مبدع.. هو أخ وصديق وسند وشريك نجاح.. سومي الجدع بكل ما تعنيه الكلمة ابن البلد لما تحتاجه تلاقي.. يمكن صعب افتكر أي عمل شاركت فيه أو أي مناسبة أو ذكرى ومايبقاش هيثم جزء منها.. كل سنة وأنت ناجح ومحبوب واسمك بيكبر شكرًا على كل حاجة".
ليرد عليها مصفف الشعر هيثم دهب، قائلًا: "وحشتيني أوي وربنا يدوم عشرتنا يارب بحبك يا كوكي وربنا ما يحرمني منك دايمًا مع بعض وربنا يخليكي لابنتك وحياتك بحبكم كلكم.. بجد انبسط أوي".
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