بعد سخريتها من متلازمة داون.. مايا مرسي توجه رسالة لياسمين صبري: "عيب"

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة إلى الفنانة ياسمين صبري، تعليقًا على ما أسمته سخريتها من أصحاب متلازمة داون.

وذكرت "مرسي" في رسالتها إلى ياسمين صبري: "رسالة إلى الفنانة ياسمين صبري.. أرسلت لي العديد من أمهات أطفال متلازمة داون ما كتبتيه على الانستجرام بسخرية على Down Syndrome وعلمت أيضًا أنك مستحيه وهذا جيد في حد ذاته".

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وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة في رسالتها: "ولكن السخرية غير مقبولة وكان يجب أن تكتبي اعتذار لأن مش عيب أن نغلط، لكن العيب أن نمحي الغلط دون اعتذار.. الإعلامي والممثل يعتبر قدوة والكلمة محسوبة نتمنى أن نرى اعتذار ولكن لن نقبل السخرية.. وشكرًا".

وكانت الفنانة الشابة ياسمين صبري، ردت على أحد المتابعين علق على صورتها، التي ظهرت خلالها وهي واقفة على رأسها، قائلًا لها: "عملت الحركة دي لما كان عمري 6 سنوات"، لترد "صبري" ساخرة من أصحاب متلازمة داون: "أراهنك عملت دا.. فهو السبب إن جالك متلازمة داون دلوقتي".

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الأمر الذي أثار غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيضًا الإعلامية ريهام سعيد، التي هاجمتها أيضًا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلة: "الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار.. ولا ينفع تسخري منهم.. مايعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب"، وأغلقت الإعلامية ريهام سعيد، التعليقات على ما نشرته.

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