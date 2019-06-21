منتدى المنظمات غير الحكومية يشيد بجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث

أصدر منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، بيانا، ثمن فيه جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وحملتها "إحميها من الختان"، التى دشنتها خلال اليوم الوطنى للقضاء على الختان والتي ستستمر حتى نهاية شهر يونيو.

وأضاف المنتدى في البيان: "نشيد ونعظم الاستجابة والمشاركة القوية خلال هذه الحملة من السادة المحافظين والقيادات الطبيعية كي تصل قوافل التوعية التي نظمها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وكذلك الندوات واللقاءات المباشرة وعروض الأفلام وتقديم الاستشارات واستقبال الشكاوى والبلاغات من خط نجدة الطفل".

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وتابع: "نتعهد نحن منظمات المجتمع المدني في المنتدى أن نعمل بدأب وإخلاص لتوعية مجتمعاتنا في جميع محافظات وربوع مصر ضد جريمة ختان الإناث، وأن نتكامل بخبرتنا ومواردنا مع جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، من أجل إحداث حراك مجتمعي لحماية بناتنا من هذه الجريمة وما ينتج عنها من آثار بدنية ونفسية، ومضاعفات صحية قد تؤدي بحياتهن، تحية وسلام لروح بدور وكل بنت راحت ضحية جريمة الختان".

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