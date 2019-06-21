"القومي للمرأة" يشارك في جلسة حول مكافحة الصور النمطية للتربية

تشارك دينا حسين عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الشباب بالمجلس، وسارة عزيز مديرة ومؤسسة سيف كيدز عضوة اللجنة في فعاليات الجلسة التشاورية تحت عنوان "تفكيك الصور النمطية في التربية والثقافة في المجتمعات العربية" والتي تنظمها منظمة المرأة العربية بمشاركة 11 دولة عربية يومي 20 و 21 يونيو 2019 بالعاصمة اللبنانية "بيروت".

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وستستعرض دينا حسين في مجموعات العمل جزءا من مبادرة "معا لنبقى"، البرنامج التوعوي للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثا والتي أطلقها المجلس للحد من ظاهرة الطلاق.

كما ستستعرض الجزء الخاص بتربية الأطفال وتغيير الموروث الثقافي للصور النمطية في التربية ودور الأسرة.

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كما سيجري تنظيم ورشة تدريب عملي، حيث ستقسم المشاركين إلى مجموعات عمل حول الإنتاج الثقافي الموجه للأطفال وما يشمله من: (قصص للأطفال – الأعمال الدرامية – الألعاب)، والخروج بتوصيات حول المحتوى الثقافي والنفسي والتربوي الموجه للأطفال.

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و تهدف الجلسة التشاورية إلى مناهضة التمييز وترسيخ المساواة في التربية والثقافة باستهداف القائمين على صناعة المحتوى الثقافي والتربوي، وتغيير الثقافة المجتمعية النمطية لأدوار وقدرات المرأة والفتاة واستبدالها بمحتوى يحترم المساواة بين الجنسين.

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