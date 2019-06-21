بالصور| كيف احتفل الهنود باليوم العالمي لليوجا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

انضم رئيس وزراء الهند إلى عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتفلوا بـ"اليوم الدولي لليوجا"، الذي يهدف إلى التوعية بالفوائد التي تعود من ممارسة اليوجا، وفق ما نقل "بي بي سي" عربية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في عام 2014 تخصيص يوم 21 يونيو من كل عام للاحتفال بتلك الرياضة التي نشأت في الهند قديما، وتتضمن تمارين بدنية وعقلية وروحية.

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة في الهند، تجمع الناس في الساحات العامة بشوارع دلهي لإحياء اليوم.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "علينا أن ننقل اليوغا من المدن إلى القرى و المناطق القبلية ـ اليوجا أعلى من اختلاف الدين والعرق واللون والجنس".