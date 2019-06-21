بالصور| حير الأطباء.. امرأة تعاني من تضخم ثدييها بسبب مرض نادر

داخل محافطة بهيتسانولوك بتايلاند، تعاني لام بهراي سينوان، من نمو غير طبيعي في ثدييها، فهي لم تستطع السير أو القيام بأي حركة دون عكازات وذلك بسبب تضخم ثدييها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطاني، أن "سينوان" ذات الـ46 عامًا، بدأت تلاحظ نمو غير طبيعي في صدرها، وذلك منذ 3 سنوات.

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وقبل 9 أشهر، بدأ صدر "سينوان" ينمو عدة أضعاف، فكان ثديها الأيسر ينمو وبعد عدة أشهر كان ثديها الآخر ينمو هو الآخر.

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وأصبحت المرأة الأربعينية تعاني من آلام شديدة في الرقبة والكتفين والظهر، بسبب الحجم الهائل الذي بلغه ثدييها، ولجأت "سينوان" بعد ذلك إلى لف صدرها بقطعة في القماش وربطها حول رقبتها ليسهل عليها حمله.

وما زال الأطباء في حيرة من تشخيص حالة "سينوان" أو مساعدتها في تقديم العلاج، لكنهم طمأنوها بأن نمو ثدييها بعيد عن مرض السرطان.

ويعتقد بأن "سينوان" بمرض وراثي نادر، وتستعد حاليًا لإجراء فحوصات طبية جديدة في المستشفى في يوليو المقبل.

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