"مايسة" تطلب الخلع: "بيتفرج على ستات الجيران بـ عدسة مكبرة ورا الشباك"

بعد زواج استمر نحو 10 سنوات، رفعت "مايسة. إ" البالغة من العمر 33 ربيعًا، دعوى خلع، ضد زوجها الأربعيني، في محكمة التجمع الخامس، عقب اكتشافها إدمانه مراقبة "بنات الجيران" خِلسَة من وراء نوافذ الشقة.

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"قفشته كذا مرة، وهو بيبحلق في ستات العمارات اللي حولينا".. بهذه الكلمات تتحدث الزوجة الثلاثنية عن أزمتها مع زوجها، موضحة لـ"هُن"، أن زوجها يتعمد إطفاء أنوار الشقة، والجلوس فى الظلام، ممسكا بنظارة مُعظِّمه، لمراقبة جيراننا، خاصة السيدات، دون أن يلحظن ذلك.

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السيدة الثلاثينة قالت إنها حاولت تقويم سلوكه الشاذ، للحفاظ على "عش الزوجية" بعد قصة حب طويلة، أثمرت عن إنجاب بناتها الثلاث، إلا أنه رفض نصائحها، ما دفعها لطلب الطلاق منه، ولكنه لم يوافق على الانفصال، واصفًا انزعاجها من تصرفاته بـ"التافه".

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عقب رفضه المستمر لطلاقها، لجأت "مايسة" إلى محكمة الأسرة في التجمع الخامس، رافعة دعوى خلع حملت الرقم 391 لسنة 2019، لشعورها بأنه الحل المناسب لحالاتها، مختتمة حديثها: "اللي بيعمله ده غلط وحرام.. وخايفة اللي بيعمله يترد له في بناتي، علشان كده كان لازم انفصل عنه".

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