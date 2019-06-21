لاعب أرسنال السابق يكشف كواليس زفاف راموس

حضر سانتي كازورلا، لاعب أرسنال السابق، إلى حفل زفاف سيرجيو راموس الذي أقيم نهاية الأسبوع الماضي، وكشف كواليس ما حدث خلال حفل الزفاف الذي وصف بالأسطوري.

وقال كازورلا إنه منع الجميع من أخذ هواتفهم المحمولة إلى الزفاف، فقد أخذت منهم على البوابة باستثناء رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورينتينو بيريز، فقد ظل محتفظا بهاتفه، لأنه كان يتابع المباراة النهائية من دوري إسبانيا لكرة السلة، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وأضاف كازورلا إن نزع الهواتف المحمولة كان من الأشياء الجيدة خلال زيجة السنة في إسبانيا، فقد جعلهم يستمتعون باللحظة خلال الحفل، ويعيشون كافة تفاصيل الفرح.

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وكان الإعلامي الإسباني الشهير، المعروف بماتوس، الأفضل على الإطلاق خلال الحفل في الرقص الذي أداه خلال الزفاف، بحسب كازورلا مضيفا "أما أنا فكنت ثانيا".

واحتفل راموس، بزواجه من صديقته القديمة، بيلار روبيو، التي أنجب منها ثلاثة أبناء، في حفل باذخ، ووسط متابعة إعلامية واسعة في بلدة قرب إشبيلية، جنوبي إسبانيا.

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