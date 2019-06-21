زوجة صلاح لن تشاهد افتتاح أمم أفريقيا من ستاد القاهرة.. تعرف على السبب

تستعد زوجات اللاعبين اليوم الجمعة، لدعم أزواجهن خلال أولى مباريات منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام نظيره زيمبابوي، حيث يقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي، وتنتقل الأنظار بطبيعة الحال إلى ماجي صادق، زوجة النجم العالمي محمد صلاح، لمعرفة كيف ستشاهد المباراة.

تمكث "ماجي" حاليا في قرية نجريج، حيث تستعد لحضور حفل زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وفق ما صرح مصدر مقرب من العائلة لـ"هن"، والذي قال إن بنات العائلة يجتمعن كلهن اليوم لتحضيرات الفرح، ما يصعب معه أن تشارك "ماجي" زوجها، المباراة، ومشاهدتها من ستاد القاهرة، مؤكدة أنها ستشاهدها من المنزل في القرية.

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وأوضح المصدر المقرب أن ماجي اطمأنت على محمد صلاح بمكالمة هاتفية، دعمته خلالها، فيما اتصلت به والدته كذلك ودعت له وتمنت له التوفيق، كما أنها لم تستطع القدوم للقاهرة الإثنين الماضي أثناء لقاء اللاعبية مع أسرهم.

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وفَتَحَ ستاد القاهرة أبوابه أمام الجماهير، في الـ1 ظهرا، استعدادا لإقامة حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تنظمها مصر، وفي تمام الـ10 مساء اليوم، يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الزيمبابوي، في أولى مباريات البطولة التي تقام خلال الافتتاحية.

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