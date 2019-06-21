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لفتت الفنانة اللبنانية يارا، الأنظار، من خلال حسابها على إنستجرام، بإطلالتها "المحتشمة"، خلال إحيائها حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية.
وأطلت يارا بفستان أسود، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض وعليه نقوش لامعة، بالإضافة إلى حزام أسود رفيع، من توقيع دار الأزياء العربية لابورجوازي.
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وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، التي حصدت ما يزيد عن 38 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "الفستان تحفة"، و"شكلك زي القمر"، و"شو هالجمال"، فضلًا عن إعراب الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير، عن إعجابه بأزيائها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| يارا تتألق بـ أزياء "محتشمة" خلال حفلها الغنائي في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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